О компании

Краткая информация о компании



Наша организация занимается профессиональной сборкой электрощитового оборудования низкого и среднего напряжения. Ежедневно сборочный цех выпускает более 100 единиц типовых и нестандартных электрощитов по схемам заказчика. Основным направлением деятельности является сборка типовых щитов и ящиков управления электродвигателями серии Я5000 и РУСМ5000:

Нереверсивные IP31: Я5110, Я5111, Я5114, Я5115, Я5141;

Нереверсивные IP54: РУСМ-5110, РУСМ-5111, РУСМ-5114, РУСМ-5115, РУСМ-5141;

Реверсивные IP31: Я5410, Я5411, Я5414, Я5415, Я5441;

Реверсивные IP54: РУСМ-5410, РУСМ-5411, РУСМ-5414, РУСМ-5415, РУСМ-5441;

Помимо ящиков и щитов управления двигателя наш ассортимент насчитывает более 1000 типовых устройств низкого и среднего напряжения.

О производстве

Мы располагаем современными производственными площадками, расположенными в г. Москва и г. Санкт-Петербург способными удовлетворить практически любые потребности заказчика по всей России. Каждая производственная площадка разбита на сегменты:

Низкое напряжение.

Среднее напряжение.

Средства автоматизации.

В каждом сегменте производственной площадки, работают высококвалифицированные специалисты. Производство любого щита состоит из нескольких этапов:

Разработка технического задания под индивидуальные потребности заказчика;

Согласование комплектации и стоимости готового изделия;

Сборка электрощита по техническому заданию;

Проверка работоспособности изделия;

Отдел технического контроля ОТК;

Выпуск индивидуального паспорта изделия, сертификата соответствия, сертификата пожарной безопасности;

Упаковка и маркировка готового изделия;

Передача на складской комплекс для дальнейшей передачи заказчику.

О готовых изделиях

Каждый готовый щит снабжен индивидуальными параметрами:

Паспорт изделия с техническими характеристиками устройства и индивидуальным номером сборщика;

Сертификат соответствия с уникальным номером;

Сертификат пожарной безопасности с уникальным номером;

Схема подключения устройства.

Мы даем гарантию на все наши изделия 2 года с момента продажи. А так же осуществляем послегарантийное обслуживание с выездом на объект.

О складских запасах

Всегда в наличии широкий ассортимент готовых к отгрузке типовых электрощитов. На нестандартные изделия по схемам заказчика, срок поставки согласовывается индивидуально и не превышает 15 рабочих дней.

О заказе и доставке

Для заказа любого щита Вам необходимо направить на электронную почту заказ с необходимым ассортиментом и количеством, схема однолинейная, реквизиты организации. В течение 30 мин менеджеры нашей организации подготовят для вас счет.

Доставка осуществляется до транспортной компании и является платной 500 руб . для малогабаритных грузов до 100 кг, и 1000 руб. для крупногабаритных грузов более 100 кг.

Так же Вы можете забрать свой товар самовывозом со складов Москва, СПБ.

О поставщиках

Мы осуществляем сборку на качественных комплектующих известных торговых марок, зарекомендовавших себя на рынке электротехнического оборудования и комплектующих: ABB, Schneider Electric, Legrand, IEK, EKF, TDM.