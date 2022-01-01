О компании
Краткая информация о компании
Наша организация занимается профессиональной сборкой электрощитового оборудования низкого и среднего напряжения. Ежедневно сборочный цех выпускает более 100 единиц типовых и нестандартных электрощитов по схемам заказчика. Основным направлением деятельности является сборка типовых щитов и ящиков управления электродвигателями серии Я5000 и РУСМ5000:
- Нереверсивные IP31: Я5110, Я5111, Я5114, Я5115, Я5141;
- Нереверсивные IP54: РУСМ-5110, РУСМ-5111, РУСМ-5114, РУСМ-5115, РУСМ-5141;
- Реверсивные IP31: Я5410, Я5411, Я5414, Я5415, Я5441;
- Реверсивные IP54: РУСМ-5410, РУСМ-5411, РУСМ-5414, РУСМ-5415, РУСМ-5441;
Помимо ящиков и щитов управления двигателя наш ассортимент насчитывает более 1000 типовых устройств низкого и среднего напряжения.
О производстве
Мы располагаем современными производственными площадками, расположенными в г. Москва и г. Санкт-Петербург способными удовлетворить практически любые потребности заказчика по всей России. Каждая производственная площадка разбита на сегменты:
- Низкое напряжение.
- Среднее напряжение.
- Средства автоматизации.
В каждом сегменте производственной площадки, работают высококвалифицированные специалисты. Производство любого щита состоит из нескольких этапов:
- Разработка технического задания под индивидуальные потребности заказчика;
- Согласование комплектации и стоимости готового изделия;
- Сборка электрощита по техническому заданию;
- Проверка работоспособности изделия;
- Отдел технического контроля ОТК;
- Выпуск индивидуального паспорта изделия, сертификата соответствия, сертификата пожарной безопасности;
- Упаковка и маркировка готового изделия;
- Передача на складской комплекс для дальнейшей передачи заказчику.
О готовых изделиях
Каждый готовый щит снабжен индивидуальными параметрами:
- Паспорт изделия с техническими характеристиками устройства и индивидуальным номером сборщика;
- Сертификат соответствия с уникальным номером;
- Сертификат пожарной безопасности с уникальным номером;
- Схема подключения устройства.
Мы даем гарантию на все наши изделия 2 года с момента продажи. А так же осуществляем послегарантийное обслуживание с выездом на объект.
О складских запасах
Всегда в наличии широкий ассортимент готовых к отгрузке типовых электрощитов. На нестандартные изделия по схемам заказчика, срок поставки согласовывается индивидуально и не превышает 15 рабочих дней.
О заказе и доставке
- Для заказа любого щита Вам необходимо направить на электронную почту заказ с необходимым ассортиментом и количеством, схема однолинейная, реквизиты организации. В течение 30 мин менеджеры нашей организации подготовят для вас счет.
- Доставка осуществляется до транспортной компании и является платной 500 руб. для малогабаритных грузов до 100 кг, и 1000 руб. для крупногабаритных грузов более 100 кг.
- Так же Вы можете забрать свой товар самовывозом со складов Москва, СПБ.
О поставщиках
Мы осуществляем сборку на качественных комплектующих известных торговых марок, зарекомендовавших себя на рынке электротехнического оборудования и комплектующих: ABB, Schneider Electric, Legrand, IEK, EKF, TDM.